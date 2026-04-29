البابا تواضروس يلتقي مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بأوبرزيبنبرون، في أولى أنشطته الرعوية بالنمسا.

إنسان القيامة

تحدث قداسته معهم عن إنسان القيامة لافتًا إلى ثلاث صفات يتمتع بهم:

١- هو إنسان النور: لذا نصلي في بداية التسبحة اليومية: "قوموا يا بنى النور، وإنسان النور يكون محبًا للنور، إنسانًا منيرًا في كل كلامك وتصرفاتك. ويكون محبًا للاستقامة، "أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ" (مت ٥: ١٤) أي أنتم استقامه العالم، ليكم كلامكم نعم نعم ولا لا.

٢- إنسان الـ "هلليلويا" وهو الذي يكون محبًا للفرح. وهي كلمة لم تذكر في العهد الجديد سوى في سفر الرؤيا في الأصحاح الأول الآية ١٩ وذكرت ثلاث مرات.

٣- إنسان الـ "إيرينى باسي" محبًا للسلام، إنسان زارع سلام، "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ" (مت ٥: ٩).