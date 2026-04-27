قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يواصل جولته بتركيا بزيارة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية | صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم مقر الكنيسة السريانية الأرثوذكسية باسطنبول، في كنيسة السيدة العذراء مريم، وذلك عقب انتهاء زيارته  لبطريركية القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس باسطنبول التي قام بها في وقت سابق اليوم.

تأتي هذه الزيارة في إطار زيارة قداسته الحالية لتركيا في بداية الجولة الخارجية التي يقوم بها لأربع دول هي تركيا والنمسا وأيطاليا وكرواتيا.

كان في استقبال قداسة البابا والوفد المرافق النائب البطريركي لإيبارشية اسطنبول وأنقرة وإزمير، نيافة مار فيلوكسينوس يوسف جتين، حيث تم تقديم البرنس البطريركي والصليب والحية النحاسية لقداسة البابا، فارتدى البرنس وحمل الصليب والحية النحاسية  عند المدخل الرئيسي للمقر البطريركي، وتحرك الموكب يتقدمه الآباء الكهنة والشمامسة وهم يرتلون الألحان حتى وصلوا إلى داخل الكنيسة، التي تواجد فيها عدد من شعبها الذين جاءوا للترحيب بقداسة البابا، ثم أقيمت صلاة الشكر، وألقى بعدها النائب البطريركي كلمة تحية وترحيب، وبادره قداسة البابا بكلمات المحبة والشكر معربًا عن سعادته بوجوده بينهم.

ودون قداسته كلمة في دفتر كبار الزوار، كتب فيها: "سعدت في هذا اليوم بزيارة هذه الكنيسة المقدسة ومقابلة المطران فليكسينوس مع الآباء الكهنة والشمامسة والأراخنة وكل الشعب المحب للمسيح.. وفي فرحة القيامة المقدسة نقول جميعًا: "المسيح قام".

مع أطيب أمنياتي القلبية لكم جميعًا ويشاركني الوفد القبطي معي"

وتم التقاط الصور التذكارية وقدم نيافة المطران هدية تذكارية لقداسة البابا وأهداه قداسته هدية تذكارية، ووزع هدايا على كل الحاضرين من الآباء والشعب.

وأقيمت في نهاية الزيارة مأدبة غداء على شرف قداسة البابا.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الأول زيارة إلى تركيا هي الأولى منذ تنصيبه، التقى خلالها قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، وهو اللقاء الرسمي الأول بين بابا الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية منذ جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي مار مرقس.

كما حضر قداسة البابا القداس البطريركي صباح أمس، والتقى أعضاء اللجنة السينودسية للحوار بين المسيحيين والأديان، وأقيمت مأدبة غداء على شرف قداسته بمقر البطريركية المسكونية، والتقى أبناءه بكنيسة مار بولس الرسول، وزار أخيرًا مقر القنصلية المصرية باسطنبول.

الكنيسة البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأرثوذكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

حالة الطقس

محمد عبد اللطيف

الذهب

إمام عاشور

عداد الكهرباء

الكاف

أرشيفية

ترشيحاتنا

فواكة الصيف

المسقعة

أصالة

بالصور

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

فيديو

المتحدث العسكري

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

شيخ مدرجات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

د. أحمد رمضان صوفي

كريمة أبو العينين

ياسر إبراهيم عبيدو

أحمد الأشعل

المزيد