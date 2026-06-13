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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات منتخب مصر وبلجيكا.. تردد قناة مجانية مفتوحة| تعرف عليها

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا في المباراة الافتتاحية لمنتخب الفراعنة للاستحقاقات الرسمية لكأس العالم 2026.

تقام مباراة منتخب مصر الوطني وبلجيكا في العاشرة مساء الإثنين بعد غد على ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية ويحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية واسعة حيث يخوض الفراعنة واحدة من أهم مبارياته أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

ويجهز العميد حسام حسن أسلحته الهجومية والدفاعية للسيطرة على كافة مجريات اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية حيث تكتسب المباراة أهمية خاصة أمام منتخب بحجم الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

تنقل مباراة منتخب مصر الوطني وبلجيكا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في العالم.

كما تذاع مباراة منتخب مصر وبلجيكا عبر القناة الأولى الرياضية الجزائرية الأرضية.

تردد قناة الأرضية الجزائرية

يمكن مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بالمجان عبر قناة الأرضية الجزائرية من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ويتفوق منتخب مصر على مستوى المواجهات مع منتخب بلجيكا حيث حقق منتخب الفراعنة الفوز في 4 لقاءات مقابل فوز وحيد للمنتخب البلجيكي.

وكانت أول مباراة تجمع بين منتخب الفراعنة وبيجيكا في فبراير 1999 عندما حقق منتخب مصر الفوز على بلجيكها بهدف دون رد.

بينما جمع اللقاء الثاني بين المنتخبين في فبراير 2005 وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي المنتخب الوطني حيث حققوا الانتصار بنتيجة 4-0.

وحقق منتخب بلجيكا الفوز على نظيره المنتخب الوطني عام 2018 بنتيجة 3-0 ضمن الاستعدادات لكأس العالم روسيا 2018.

وعادت نغمة الانتصارات المصرية عام 2022 حيث تمكن لاعب الفراعنة من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أن مواجهة بعد غدٍ الإثنين هي أول مباراة رسمية تجمع المنتخبين وجاءت المباريات السابقة ضمن اللقاءات الودية.

منتخب مصر بلجيكا كاس العالم

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