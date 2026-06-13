واقعة صادمة قرب معسكر إيران.. العثور على جثة بجوار ملعب تدريبات المونديال

كشفت تقارير صحفية عن حادثة صادمة شهدتها محيطات مقر تدريبات المنتخب الإيراني، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026، وذلك بعد العثور على جثة داخل سيارة متوقفة بالقرب من أحد الملاعب في المكسيك.

ويخوض المنتخب الإيراني منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، وسط أجواء أمنية استثنائية تحيط ببعثته خلال فترة الإعداد.

وبحسب ما أورد موقع “RMC Sport”، فقد عثرت السلطات المكسيكية على الجثة داخل سيارة متوقفة في محيط ملعب “كالينتي”، الذي يستخدمه المنتخب الإيراني كمقر تدريبات استعدادًا لانطلاق مشواره في البطولة.

ويقيم المنتخب الإيراني معسكره في مدينة تيخوانا المكسيكية، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت على البعثة بسبب الأوضاع المحيطة والتوترات الإقليمية.

وأوضح التقرير أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدمة، حيث تم العثور عليها داخل سيارة في ساحة انتظار قرب متجر مجاور للملعب، ما دفع السلطات إلى التدخل الفوري واستدعاء فرق المختصين.

وأضافت النيابة العامة في تيخوانا أن دورية أمنية هي من اكتشفت الجثمان داخل صندوق السيارة، وكان ملفوفًا داخل كيس أسود مع وجود آثار تشير إلى تعرضه لعنف، قبل نقل الجثة وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وتواصل بعثة المنتخب الإيراني استعداداتها للمونديال بشكل طبيعي داخل المعسكر، في ظل ترتيبات أمنية مشددة لضمان سلامة اللاعبين والجهازين الفني والإداري.