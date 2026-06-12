يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

وتضم المجموعة السابعة منتخبات مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

مصر × بلجيكا: 15 يونيو، 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × نيوزيلندا: 22 يونيو، 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر × إيران: 27 يونيو، 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

وتضم قائمة منتخب مصر في كأس العالم ، كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.