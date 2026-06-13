استمرار منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. شروط الصرف وموعد التقديم

ارتفعت معدلات البحث عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026، حيث تواصل وزارة العمل في مصر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من خلال منحة العمالة غير المنتظمة الجديدة، لذا ارتفع البحث عن شروط الصرف وموعد التقديم، والتي تُعد واحدة من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2026 عبر موقع وزارة العمل

يحظى رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2026 عبر موقع وزارة العمل على اهتمام الملايين، حيث تستهدف المنحة شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تغطية تأمينية مستقرة، وتعتبر هذه المنحة واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة العمل أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بدأ فعليًا اعتبارًا من 21 مايو 2026، ويستمر حتى 21 يونيو 2026، وذلك من خلال منافذ الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وصول الدعم إلى المستحقين في مختلف المحافظات.

ويمكن للمواطن التعرف على كافة الخدمات والتسجيل من خلال الضغط هــنــــا، بينما يتم التسجيل من خلال مفتشي مديريات العمل أو عبر المقاولين وأصحاب الأعمال، بينما تُصرف المنحة من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد الهيئة القومية للبريد أو منافذ البريد المنتشرة في القرى والمراكز، بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة في بعض المناطق

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة، وجاءت أبرزها كالتالي:-

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يكون لديه عمل ثابت أو دخل منتظم.

ـ ألا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية بوظيفة حكومية أو خاصة.

ـ أن تكون المهنة مدرجة ضمن فئات العمالة غير المنتظمة مثل عمال البناء، الزراعة، الصيد، أو الأعمال اليومية الحرة.

ـ وجود بطاقة رقم قومي سارية ومثبت بها محل الإقامة.

ـ كما يشترط أن يتم تسجيل البيانات بشكل صحيح عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، حيث يتم مراجعة الطلبات بدقة للتأكد من استحقاق الدعم قبل إدراج المستفيدين ضمن قاعدة البيانات الرسمية.

موعد التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يتم فتح باب التقديم والتسجيل بشكل مستمر عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، دون تحديد فترة زمنية ثابتة، حيث يمكن للمواطنين التسجيل أو تحديث بياناتهم في أي وقت خلال العام، على أن يتم صرف المنحة في المناسبات الرسمية أو وفقًا للدفعات التي تعلنها الوزارة.

الأوراق المطلوبة

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ صورة من شهادة الميلاد المميكنة (الكمبيوتر).

ـ تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه (وفقًا للنموذج المعتمد).

ـ إثبات المهنة: أي مستند أو شهادة تثبت مزاولة المهنة المكتوبة في البطاقة (إن وُجدت).

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وتُصرف في 6 مناسبات سنوية تشمل الأعياد الدينية والوطنية، وهي: عيد الميلاد المجيد، رمضان، عيد الفطر، عيد العمال، عيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف.

وتستهدف المنحة دعم العمالة غير المنتظمة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.