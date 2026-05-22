بأكثر من 22 مليون جنيه.. بدء صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، استمرار جهود المحافظة في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على توفير أوجه الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أنه في ضوء إعلان وزارة العمل عن بدء صرف منحة عيد الأضحى المبارك ومنحة استثنائية إضافية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فإن 7567 عاملًا من أبناء المحافظة سيستفيدون منها، بإجمالي 22 مليونًا و701 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه تم بدء صرف المنحة من اليوم ولمدة شهر، من خلال مكاتب البريد، وذلك ضمن منظومة دعم العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.