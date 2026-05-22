عمرو القاضي: فقدت والدتي خلال تصوير فيلم أسد والشر هو ما يصنع الدراما

حالة من النشاط الفني والسعادة يمر بها الفنان عمرو القاضي مع بداية عرض فيلمه الجديد أسد و الذي يشارك في بطولته مع النجوم محمد رمضان و علي قاسم ورزان جمال و أحمد داش و ماجد الكدواني.. وهو من تاليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب و إخراج محمد دياب وإنتاج موسى أبو طالب وعماد السيد أحمد ورودولف دعبول.

أما عن الفيلم وأصعب المشاهد وملابسات التصوير، قال عمرو القاضي إن أدواته لتقمص الشخصية هو قيامه بعمل بحث مع الباحث الخاص للفيلم علاء عزمي لشكل مصر في الفترة الزمنية المحددة سواء سياسيا أو اجتماعيا كي يستوعب شكل هذه الفترة وطبيعتها وطبيعة العبيد وقتها وكيف كان المجتمع يتعامل مع العبيد ومن هنا صنعت تصور للشخصية وعملت عليه مع المخرج والسيناريست محمد دياب.

وأكد: “بعدها بدأت التجهيز لشكلها الخارجي واشتريت بعض الإكسسوارات من تركيا فهي شخصية عنيفة مجردة من الرحمة لها فلسفة غريبة لحماية تجارته فهي شخصية مركبة جدا وصعبة في باطنها رغم ظاهرها الذي يبدو سهلا ولهذا قمت بشراء أدوات و اكسسورات من الحلق للخواتم و العصا التي قمت بمسكها في الفيلم و العرض الخاص”.

وأوضح: المشاهد كلها صعبة وليست سهلة وأصعبها بالنسبة لي مشهد يتعلق بذكرى شخصية لن تمحى من ذاكرتي مشهد مواجهتي لمحمد رمضان وكنت وقتها قد نقلت والدتي للمستشفى بين الحياة والموت وكان لابد من ذهابي للتصوير لعدم إمكانية تأجيله ومشاهد المعارك كانت صعبة فالمعركة الأخيرة مثلا صورناها في أسبوع كامل وتوفيت والدتي خلال التصوير.

العمل مع محمد رمضان

أما عن العمل مع محمد رمضان وعلي قاسم ورزان جمال فأشار إلى أنه كان عملا ممتعا ورغم قسوة ظروف العمل فكلنا كنا متعاونين جدا ليظهر كل منا في أفضل حالاته رغم صعوبات في التصوير فقد غرزنا في الوحل و لم نستطيع التحرك في بعض المشاهد.

وقال إن تقديمه شخصية الشرير بها جانب تحدِ كبير و هو توحد المشاهد مع الشخصيه، قال قابلني عدد من الجمهور الكاره لي بشكل شخصي بسبب الدور الذي قمت به ولكن بدون شر لا يوجد دراما فالشر هو من يصنع الدراما تختلف بالطبع من شخصية أخرتقديم وهو يحب التنوع عموما.