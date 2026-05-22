محمد رمضان يروج لأسد بدور العرض العراقية.. اليوم

جولة ترويجية جديدة يقوم بها الفنان محمد رمضان لفيلم أسد للمخرج محمد دياب في العاصمة العراقية، حيث يعرض الفيلم بـ 18 دار عرض بالعراق.

كما سيشهد الفيلم جولة أخري بالإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد القادم بحضور رمضان ورزان جمال بسينما ريل بدبي، حيث يعرض الفيلم في 59 دار عرض إماراتية، وعلى الجانب الآخر يعرض الفيلم في 10 دول عربية أخري منها الأردن بواقع 9 دور عرض، بينما يعرض بدارين عرض بسوريا، 10 دور بالبحرين، 52 دار عرض بالمملكة العربية السعودية، و13 دار عرض بلبنان، و 17 دار عرض قطرية، 14 دار عرض بعمان، أخيرا 13 دار عرض بالكويت، وعلى الجاني الآخر وصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 9 أيام عرض في 84 دار عرض مايزيد عن 34 مليون جنيه مصري (34.038.702 جنيه) .



يذكر أنه تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

ويشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الوطن العربي.