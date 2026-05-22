هانزي فليك: حمزة عبدالكريم ضمن خيارات برشلونة بالموسم الجديد

أكد هانزي فليك المدير الفني لـ برشلونة، أن اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم ضمن الحسابات الفنية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى حماسه لرؤية عناصر جديدة داخل الفريق.

حمزة عبد الكريم

وقال فليك في تصريحات إذاعية: “نحن نخطط حاليًا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا متحمس جدًا لرؤية وجوه جديدة، بالطبع قد يكون خيارًا بالنسبة لنا.”

وتأتي تصريحات مدرب برشلونة في ظل حالة الاهتمام الكبيرة بموهبة حمزة عبدالكريم، بعد تألقه اللافت مع فرق الناشئين بالنادي الإسباني خلال الفترة الماضية.

يستعد فريق شباب برشلونة المحترف بين صفوفه المهاجم حمزة عبد الكريم لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الأبطال عقب الفوز امام لاس بالماس بهدفين دون رد.

وافتتح حمزة عبد الكريم التسجيل لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 41 وأضاف أليكس جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 82، بينما تأهل ريال مدريد إلى النهائي عقب الفوز امام غرناطة بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو في تمام الساعة 12 ونصف ظهرًا بتوقيت مصر.