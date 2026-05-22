الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فريق طلابي بتخطيط عمراني القاهرة ينفذ مشروعا بعنوان جامعتنا الخضراء المستدامة

فريق طلابي بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة نجاح فريق طلابي من الفرقة الثانية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني في تنفيذ مشروع مبتكر بعنوان «جامعتنا الخضراء المستدامة» باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وذلك من خلال تصميم تطبيق ذكي ومتطور سهل الاستخدام لرصد الأداء البيئي داخل الحرم الجامعي، والتعامل مع المشكلات البيئية بصورة تفاعلية، عبر إرفاق الموقع الجغرافي والصورة والتوقيت الزمني، بما يتيح تصنيف الملاحظات وفق طبيعتها وحالتها، ثم دعم اتخاذ القرار بشأنها.

ويستهدف المشروع تحسين البيئة الجامعية، ورفع كفاءتها واستدامتها، وتعزيز مشاركة الطلاب في المتابعة والتقييم وصناعة التغيير، بما يعكس توجه الجامعة نحو تبني الحلول الذكية والابتكارات الطلابية ذات الأثر التطبيقي.

تأسيس شركة داخل كلية التخطيط الإقليمي والعمراني لتسويق الأفكار والمشروعات

ووجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوفير الحماية الفكرية للمشروع، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب، ودعم تطوير التطبيق وتسويقه، تمهيدًا لإمكانية تطبيقه على نطاق أوسع، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتحسين إدارة الأداء البيئي بالمؤسسات المختلفة.

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض تفصيلي من الطلاب المشاركين بالمشروع، تناول مراحل إعداد التطبيق وآليات تشغيله، ودور النظام الجيومكاني التشاركي في رصد وتحليل الأداء البيئي داخل الحرم الجامعي بصورة تفاعلية، إلى جانب عرض آليات مشاركة الطلاب في المتابعة والتقييم، مشيدًا بفكرة المشروع وجهود أعضاء هيئة التدريس في صقل مهارات الطلاب، ودعم قدراتهم الابتكارية، وتشجيعهم على الإبداع وتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

وعلى هامش زيارته لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، تفقد الدكتور محمد سامي عبدالصادق المكتب الأخضر بالكلية، ومعمل الدراسات البيئية، ومركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية، والذي يُعد وحدة ذات طابع خاص تتولى تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المختلفة في القضايا العمرانية والتنموية داخل مصر وخارجها.

كما عقد رئيس جامعة القاهرة اجتماعًا مع مجلس الكلية، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ابتهال أحمد عبدالمعطي القائم بأعمال عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والدكتور عباس الزعفراني عميد الكلية الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع جهود الجامعة في مختلف المجالات، ومن بينها إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، وإنشاء بيوت خبرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم صناغة القرار، وإطلاق منصة «إتقان» لتطوير القدرات الإدارية، ومنصة «أثر» لتنظيم وتوثيق مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية والخدمية، إلى جانب إنشاء جامعة القاهرة الأهلية، والتوسع في أفرع الجامعة بالخارج، وتطوير البرامج الدراسية، وتعزيز الشراكات الدولية، وإنشاء شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.
كما استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق جهود الجامعة في تطوير المستشفيات الجامعية، واستكمال الاعمال الانشائية لمستشفى «500 500» والمجمع الطبي بمدينة الشيخ زايد، والعمل على التوسع في فرص التوظيف والتدريب والتأهيل للطلاب، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لنتسوبي الجامعة، من خلال التأمين الطبي وزيادة الحد الأقصى لمزايا صندوق الزمالة، تسريع وتيرة الانجاز بمشروع الاسكان.

واستمع رئيس الجامعة إلى آراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووجه بتأسيس شركة داخل كلية التخطيط الإقليمي والعمراني تتولى تسويق الأفكار والمشروعات المبتكرة الصادرة عن المراكز والوحدات التابعة لها، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتفاعل مع مختلف منتسبي الجامعة، بما يدعم تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي والخدمي، ويعزز مكانة جامعة القاهرة إقليميًا ودوليًا.

