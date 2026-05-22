مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لحاج سوري يقف أمام الكعبة المشرفة ويدعو لمصر وشعبها، معبرا عن امتنانه الكبير لما قدمته مصر للسوريين خلال سنوات الأزمة السورية.



وقال الحاج في دعائه :ربنا يحميكي يا مصر حكومة وشعبا… حفظ الله مصر حكومة وشعب، ربنا يجزيكم خير يا مصريين على اللي بتعملوه مع السوريين”.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين المصريين والسوريين وأعرب الكثير من المتابعين عن تأثرهم بالفيديو.



ويعكس هذا المشهد عمق العلاقات الإنسانية والتاريخية بين الشعبين المصري والسوري، خاصة بعد استقبال مصر لأعداد كبيرة من السوريين .