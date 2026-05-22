أمريكا: سوريا ستصبح وجهة موثوقة للاستثمار المسئول وريادة الأعمال

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في دمشق، بيانا عما حققته سوريا من مكاسب اقتصادية خلال عام حيث قالت : قبل عام قررت الولايات المتحدة منح سوريا فرصة لتحقيق الازدهار من خلال رفع العقوبات وفتح الباب أمام الاستثمارات.

وأضافت السفارة في بيانها: النتائج تتحدث عن نفسها بتسجيل أكثر من 18 ألف شركة في دمشق وعودة 1.5 مليون لاجئ والتعهد باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات.

وتابع البيان الأمريكي : الولايات المتحدة على ثقة بأن سوريا يمكن أن تصبح وجهة موثوقة للاستثمار المسئول وريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي.

وزادت : توجد فرص حقيقية في العديد من القطاعات بما في ذلك الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية.

واختتمت السفارة الأمريكية قائلة: تتمتع الشركات الأمريكية بما تمتلكه من تكنولوجيا وخبرة ومعايير متقدمة بموقع فريد يمكّنها من سد العديد من الفجوات التي تحتاجها سوريا بشكل عاجل.