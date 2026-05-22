جيش الاحتلال يعلن مقتل خمسة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته العاملة في جنوب لبنان قتلت أمس خمسة عناصر من حزب الله بعد رصدهم وهم يدخلون مركز قيادة تابعاً للجماعة شمال المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان.

ووفقاً لجيش الاحتلال، رصد جنود من اللواء 551 للمظليين الاحتياطيين التابع للفرقة 146 العناصر شمال خط الدفاع الأمامي للجيش الإسرائيلي، ووجهوا غارة جوية على المبنى في عملية "إغلاق سريع للدائرة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه خلال اليوم الماضي، قصفت القوات أيضاً مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله وبنية تحتية أخرى في لبنان، كما قُتل عناصر آخرون اعتُبروا تهديداً.

وأمس الخميس، شنًت قوات الاحتلال الاسرائيلي غارات إسرائيلية على المنصوري ومرتفعات الريحان وتبنين وتولين وجويا جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي ميفدون وشوكين في قضاء النبطية.

واستهدف حزب الله اللبناني تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف والبياضة بصليات صاروخية.

كما قصف الحزب اللبناني تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة دبل ومحيط بلدة حداثا بسرب من المسيرات الهجومية.