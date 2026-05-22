كشف خطير.. رجل أعمال محكوم بالإعدام يقود تمويل الحرس الإيراني عبر شبكة سرية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن رجل أعمال حكم عليه سابقا بالإعدام موّل الحرس الإيراني عبر شبكة سرية بتحويل نحو 425 مليون دولار عبر منصة "بينانس" للعملات المشفرة.

وقالت وول ستريت جورنال، في تقرير إنه بينما كانت إيران تستعد لمواجهة محتملة مع الولايات المتحدة، أنشأ ممول رئيسي للنظام شبكة دفع سرية لضمان استمرار تدفق الأموال إلى قواتها العسكرية، وكان مركز هذه الشبكة منصة باينانس.

وحتى ديسمبر الماضي، كانت الشبكة، التي يديرها بابك زنجاني، وهو إيراني يصف نفسه بأنه ناشط "مناهض للعقوبات"، قد أجرت معاملات بقيمة 850 مليون دولار على مدى عامين على أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، وذلك في الغالب عبر حساب تداول واحد، وفقًا لتقارير الامتثال الداخلية لباينانس.

واستناداً إلى تحليل أجرته شركة متخصصة في بيانات "البلوك تشين"، أكدت الصحيفة الأمريكية أن البنك المركزي الإيراني حوّل 107 ملايين دولار من العملات المشفرة عبر سلسلة من المعاملات إلى حسابات على المنصة خلال عام 2025.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أجانب في مجال إنفاذ القانون أنهم "رصدوا، خلال العام الحالي، تدفقات مالية عبر حسابات على المنصة نحو كيانات إيرانية مرتبطة بالنظام، مع تسجيل معاملات مشبوهة في مايو الجاري".

ووفقا لتقارير داخلية لشركة "بينانس" وبيانات "البلوك تشين" ووثائق ومسؤولين في إنفاذ القانون، نوهت الصحيفة إلى أن "إجمالي هذه الأموال يُقدَّر بمليارات الدولارات"، وتندرج ضمن معاملات تدفقت عبر المنصة خلال العامين السابقين للعمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن "رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني، المشتبه في كونه ممولاً رئيسياً للنظام الإيراني، أنشأ شبكة سرية لضمان تدفق الأموال إلى القوات العسكرية الإيرانية، كانت منصة "بينانس" في صلبها". وبحسب الصحيفة، "نفّذت هذه الشبكة معاملات بقيمة 850 مليون دولار على مدى عامين، واستمرت حتى ديسمبر 2025".

