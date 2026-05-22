الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار
محمد صبيح

ثبت سعر أدني دولار أمام الجنيه مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 22-5-2026 علي مستوي السوق الرسمية بعد انخفاض ملحوظ في البنوك نهاية تعاملات الخميس وعقب اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة أمس.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار استقرارًا من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية منذ مساء الخميس.

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من مساء الخميس نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.86 جنيها للشراء و 52.96 جنيها للبيع .

سعر الدولار

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 52.81 جنيها للشراء و 52.91 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيها للشراء و 52.92 جنيها للبيع في بنكي " التجاري الدولي CIB، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.85 جنيها للشراء و 52.95 جنيها للبيع في بنوك " العققاري المصري العربي، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.87 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، نكست، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، HSBC".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.93 جنيها للشراء و 53.03 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.9 جنيها للشراء و 53 جنيها للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي.

البنك المركزي

تثبيت سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري قراره الصادر قبل قليل بشأن تثبيت سعر الفائدة بدون تغيير للمرة الثانية على التوالي، إلي أن اتباع البنوك المركزية العالمية سياسيات نقدية أكثر حذرًا بسبب التداعيات الدولية وارتفاع معدلات التضخم.

وقال البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسيات النقدية وذلك علي هامش اجتماعها اليوم، إن معدلات النمو الاقتصادي العالمي تسير بمعدلات متباطئة، نظرًا للتقلبات التي تواجه أسواق الطاقة .

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة

أوضح أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي بشكل حاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات العالمية للطاقة. وفي الوقت نفسه.

و شهدت أسعار السلع الزراعية ضغوطا تصاعدية مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف الأسمدة إثر زيادة أسعار الغاز، إلى جانب تزايد علاوات المخاطر على التجارة الدولية. 

أوضح أنه  لا تزال الأفاق العالمية غرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية.

كانت لجنة السياسيات النقدية قد ثبتت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون تغيير، ليصل عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض ليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كما أبقي البنك المركزي المصري علي عائدي الإئتمان والخصم عند 19.5%.

