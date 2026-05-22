مع جورجينا وابنائهم.. كريستيانو رونالدو يحتفل بالتتويج بالدوري السعودي

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كتابة فصل جديد من مسيرته التاريخية، بعدما قاد فريق النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، محققًا بذلك أول بطولة رسمية له بقميص النادي منذ انضمامه إلى صفوفه.

وظهر كريستيانو رونالدو مع جورجينا وابنائهم محتفلين بالميدالية الذهبية لدوري السعودية للمحترفين.

ويحمل هذا التتويج أهمية كبيرة في مشوار رونالدو، خاصة أنه جاء بعد فترة من المحاولات والمنافسة القوية على مختلف البطولات المحلية والقارية، ليؤكد النجم البرتغالي قدرته على صناعة الفارق وقيادة فريقه نحو منصات التتويج، رغم تقدمه في العمر واستمرار الضغوط الجماهيرية والإعلامية المحيطة به.

بطولة رسمية تضاف إلى سجل الأسطورة

ويُعد لقب الدوري السعودي أول بطولة رسمية معترف بها يحققها رونالدو مع النصر، بعدما سبق له التتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي لا تُحتسب ضمن البطولات الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونجح رونالدو من خلال هذا الإنجاز في إضافة لقب جديد إلى خزائنه المليئة بالبطولات، ليواصل تعزيز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما حقق نجاحات استثنائية مع الأندية التي لعب لها في مختلف الدوريات.