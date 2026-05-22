الفتح السعودي يتفق مع جوميز على تجديد عقده

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل نادي الفتح السعودي، أن إدارة النادي برئاسة منصور العفالق توصلت لاتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بشأن تجديد عقده لمدة موسم إضافي، بعد الفترة المميزة التي قاد خلالها الفريق في الدوري السعودي.

رتوش أخيرة قبل الإعلان الرسمي

وأكد المصدر، خلال تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”، أن الاتفاق بين الطرفين أصبح شبه نهائي، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة والرتوش الأخيرة قبل إصدار الإعلان الرسمي الخاص بتجديد التعاقد مع المدرب البرتغالي.

وأشار إلى أن إدارة الفتح ترى أن استمرار جوميز يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الفريق الفني، خاصة بعد الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق تحت قيادته خلال الموسم الماضي، وهو ما دفع الإدارة للتحرك سريعًا من أجل تأمين استمراره وعدم فتح الباب أمام أي عروض أخرى قد تصل للمدرب.

جوميز يقود ملف الصفقات الصيفية

وأضاف المصدر أن جوزيه جوميز سيكون المسؤول الأول عن ملف التعاقدات والصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث منحت إدارة النادي المدرب صلاحيات واسعة لاختيار العناصر التي يحتاجها الفريق لدعم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وتسعى إدارة الفتح لتوفير جميع احتياجات المدير الفني من أجل المنافسة بشكل أقوى في الموسم المقبل، سواء على مستوى الدوري السعودي أو البطولات الأخرى، في ظل رغبة النادي في الظهور بصورة مميزة وتحقيق نتائج إيجابية.

ويترقب جمهور الفتح الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الاتفاق النهائي بات قريبًا للغاية بحسب ما أكده المصدر داخل النادي