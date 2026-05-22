الرياض يضمن رسميا البقاء في دوري روشن بالفوز على الأخدود بهدف

ضمن نادي الرياض البقاء رسميًا في دوري روشن للمحترفين، عقب فوزه على الأخدود بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة، والذي أقيم على ملعب الملز.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرًا عن طريق اللاعب توزي في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء نجح في تحويلها إلى الشباك، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة أربكت حسابات الأخدود.

وشهدت المباراة ضغطًا واضحًا من جانب نادي الرياض منذ الدقائق الأولى، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر وحسم المواجهة، فيما حاول الأخدود العودة في النتيجة عبر بعض المحاولات الهجومية، لكنها لم تُترجم إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الرياض مع محاولات متقطعة من جانب الأخدود، دون أن تتغير النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الرياض بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الرياض رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر، ليضمن البقاء رسميًا في دوري روشن للمحترفين، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 20 نقطة في المركز السابع عشر بجدول الترتيب.