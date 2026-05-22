قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو
15 أفعى داخل منزل واحد.. العربيد الأسود يهاجم قرى سورية
عجائب الصلاة على النبي فى أول جمعة فى العشر من ذي الحجة.. لا حصر لها
حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة
الأبليكيشن وبيع لاعبين.. كواليس اجتماع لجنة الاستثمار بالزمالك لحل أزمة القيد
جلسات وعظ وإرشاد لحجاج الجمعيات الأهلية لتعليمهم مناسك الحج
اللواء محمد عبد المنعم: فرص الضربة الأمريكية على إيران محدودة والتباين السياسي يعرقل القرار
طرق إلكترونية ونقدية.. 7 وسائل لحجز تذاكر القطارات قبل عيد الأضحى
إيران: تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق
الكويت تصعد ضد طهران.. إحالة متسللين تابعين للحرس الثوري للمحكمة واستدعاء السفير الإيراني
دعاء ليلة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها
مزرعة برسيق السمكية تواصل دعم الإنتاج السمكي.. 50 طنًا حصيلة أحدث أعمال الصيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طرق إلكترونية ونقدية.. 7 وسائل لحجز تذاكر القطارات قبل عيد الأضحى

حجز تذاكر القطارات
حجز تذاكر القطارات
خالد يوسف

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2026، وارتفاع معدلات السفر بين المحافظات، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة من التيسيرات الجديدة لحجز تذاكر القطارات، بهدف تخفيف الضغط على المحطات وتسهيل حصول الركاب على التذاكر عبر قنوات متعددة، سواء إلكترونية أو تقليدية، بما يواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

طرق حجز قطارات العيد 2026

وأوضحت الهيئة أن حجز تذاكر القطارات متاح من خلال عدة وسائل تشمل 

ـ شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات السكك الحديدية.

ـ إمكانية الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

ـ من خلال تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" المتوفر على متجري Play Store وApp Store.

ـ كما أتاحت الهيئة شراء التذاكر عبر وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة معها، ومن بينها: "فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول".

ـ تشمل وسائل الحجز أيضًا إمكانية استخراج تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة عبر الخدمة الصوتية من خلال الاتصال برقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من أي خط أرضي، وذلك قبل موعد قيام القطار بساعة وحتى 15 يومًا مقدمًا.

ـ أشارت الهيئة إلى استمرار تقديم الخدمة من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

ـ ماكينات الحجز الذاتي "TVM" المتوفرة ببعض المحطات الرئيسية.

كيفية سداد قيمة التذاكر

فيما يتعلق بطرق سداد قيمة التذاكر، أكدت الهيئة إتاحة الدفع النقدي بجميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة لها، إلى جانب الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات "Visa وMasterCard"  في المحطات الرئيسية.

كما يمكن سداد قيمة التذاكر إلكترونيًا عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع المختلفة، فضلًا عن إمكانية الدفع نقديًا أو إلكترونيًا لدى وكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

خدمات مرنة خلال فترة العيد

تعمل الهيئة على توفير خدمات مرنة خلال فترة العيد، لضمان تقليل التكدس داخل المحطات، وتسهيل حركة السفر بين المحافظات، مع استمرار التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتيح الحجز والدفع دون الحاجة للتوجه إلى المحطات.

تأتي هذه التيسيرات في إطار خطة هيئة سكك حديد مصر لتحديث منظومة الحجز، وتسهيل حركة السفر خلال المواسم والأعياد، بما يضمن توفير تجربة أكثر سلاسة وأمانا للركاب، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العامة.

طرق إلكترونية ونقدية 7 وسائل لحجز تذاكر القطارات عيد الأضحى ارتفاع معدلات السفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر التحول الرقمي الخدمات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

ترشيحاتنا

راشد الماجد

راشد الماجد يستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت

تامر حسني

تامر حسني يمازح أحمد فلوكس: لا عاشت ولا كانت اللي تعمل فيك كده

مصطفى شعبان

خروج والد مصطفى شعبان من المستشفى بعد تحسن حالته

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد