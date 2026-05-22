طرق إلكترونية ونقدية.. 7 وسائل لحجز تذاكر القطارات قبل عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2026، وارتفاع معدلات السفر بين المحافظات، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة من التيسيرات الجديدة لحجز تذاكر القطارات، بهدف تخفيف الضغط على المحطات وتسهيل حصول الركاب على التذاكر عبر قنوات متعددة، سواء إلكترونية أو تقليدية، بما يواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

طرق حجز قطارات العيد 2026

وأوضحت الهيئة أن حجز تذاكر القطارات متاح من خلال عدة وسائل تشمل

ـ شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات السكك الحديدية.

ـ إمكانية الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

ـ من خلال تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" المتوفر على متجري Play Store وApp Store.

ـ كما أتاحت الهيئة شراء التذاكر عبر وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة معها، ومن بينها: "فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول".

ـ تشمل وسائل الحجز أيضًا إمكانية استخراج تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة عبر الخدمة الصوتية من خلال الاتصال برقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من أي خط أرضي، وذلك قبل موعد قيام القطار بساعة وحتى 15 يومًا مقدمًا.

ـ أشارت الهيئة إلى استمرار تقديم الخدمة من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

ـ ماكينات الحجز الذاتي "TVM" المتوفرة ببعض المحطات الرئيسية.

كيفية سداد قيمة التذاكر

فيما يتعلق بطرق سداد قيمة التذاكر، أكدت الهيئة إتاحة الدفع النقدي بجميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة لها، إلى جانب الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات "Visa وMasterCard" في المحطات الرئيسية.

كما يمكن سداد قيمة التذاكر إلكترونيًا عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع المختلفة، فضلًا عن إمكانية الدفع نقديًا أو إلكترونيًا لدى وكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

خدمات مرنة خلال فترة العيد

تعمل الهيئة على توفير خدمات مرنة خلال فترة العيد، لضمان تقليل التكدس داخل المحطات، وتسهيل حركة السفر بين المحافظات، مع استمرار التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتيح الحجز والدفع دون الحاجة للتوجه إلى المحطات.

تأتي هذه التيسيرات في إطار خطة هيئة سكك حديد مصر لتحديث منظومة الحجز، وتسهيل حركة السفر خلال المواسم والأعياد، بما يضمن توفير تجربة أكثر سلاسة وأمانا للركاب، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العامة.