يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد وطرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026، بالتزامن مع بدء الهيئة القومية لسكك حديد مصر طرح تذاكر السفر اعتبارًا من يوم الخميس 7 مايو، ضمن خطة تستهدف تنظيم حركة التنقل خلال موسم العيد وتخفيف الزحام بالمحطات.

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

حددت الهيئة جدولًا زمنيًا لطرح التذاكر، بحيث يرتبط موعد الحجز بتاريخ السفر، وذلك على النحو التالي:

9 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 23 مايو.

10 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 24 مايو.

11 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 25 مايو.

12 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 26 مايو.

13 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 27 مايو.

طرق حجز تذاكر القطارات

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة وسائل لحجز التذاكر، لتسهيل حصول المواطنين عليها، وتشمل:

شبابيك الحجز بمحطات السكك الحديدية.

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

تطبيق «Egyptian National Railways».

شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.

الخدمة الصوتية عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من التليفون الأرضي.

مكاتب المدينة خارج المحطات.

ماكينات الحجز الذاتي TVM بالمحطات الرئيسية.

خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى أونلاين

يمكن للمواطنين حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

إدخال الكود المخصص وإنشاء كلمة مرور.

تسجيل البيانات الشخصية، وتشمل الاسم الثلاثي والرقم القومي ورقم الهاتف.

تحديد موعد السفر وجهة الرحلة.

اختيار القطار والمقعد المناسب من بين الرحلات المتاحة.

مراجعة قيمة التذكرة والموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة «استمرار».

استكمال عملية الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع البنكية لإتمام الحجز.

الحد الأقصى لحجز التذاكر 4 تذاكر فقط

وأكدت الهيئة أن الحد الأقصى المسموح به لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى هو 4 تذاكر فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، وذلك في إطار تنظيم عملية البيع ومنع التكدس، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على تذاكر السفر خلال موسم العيد.