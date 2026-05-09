قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية
أنفيلد تحت صافرات الغضب .. ليفربول يفقد هويته وسلوت يعيش ضغطا جماهيريا رغم وعود التحسن
انسحاب لاعبة إيرانية من بطولة التنس بتركيا بسبب مواجهة إسرائيلية
امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط
تحذيرات من خلط التاريخ والهوية في فيلم أسد لـ محمد رمضان ومطالب بمراجعته تاريخيا
وول ستريت جورنال: إسرائيل أقامت موقعًا عسكريًا سريًا بالعراق ونفذت غارات لحمايته
محدش يعمل تريند.. أحمد موسى: كامل الوزير رجل دولة والوطن والشعب همه الأول والأخير
بوتين: روسيا على مشارف التوصل إلى اتفاق وصفه بالمهم مع الصين
ضبط المتهم بسرقة سيارة وهاتف محمول في القليوبية
جدعنة واحترام.. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة شكر لـ لاعبي الزمالك بسبب محمد شحاتة
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير عارف شغلته كويس ومحدش بيضحك عليه
حفل توزيع تأشيرات حج الصحفيين والعمرة المجانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026
جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد وطرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026، بالتزامن مع بدء الهيئة القومية لسكك حديد مصر طرح تذاكر السفر اعتبارًا من يوم الخميس 7 مايو، ضمن خطة تستهدف تنظيم حركة التنقل خلال موسم العيد وتخفيف الزحام بالمحطات.

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

حددت الهيئة جدولًا زمنيًا لطرح التذاكر، بحيث يرتبط موعد الحجز بتاريخ السفر، وذلك على النحو التالي:

9 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 23 مايو.

10 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 24 مايو.

11 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 25 مايو.

12 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 26 مايو.

13 مايو: حجز تذاكر السفر ليوم 27 مايو.

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

طرق حجز تذاكر القطارات

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة وسائل لحجز التذاكر، لتسهيل حصول المواطنين عليها، وتشمل:

شبابيك الحجز بمحطات السكك الحديدية.

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

تطبيق «Egyptian National Railways».

شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.

الخدمة الصوتية عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من التليفون الأرضي.

مكاتب المدينة خارج المحطات.

ماكينات الحجز الذاتي TVM بالمحطات الرئيسية.

خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى أونلاين

يمكن للمواطنين حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

إدخال الكود المخصص وإنشاء كلمة مرور.

تسجيل البيانات الشخصية، وتشمل الاسم الثلاثي والرقم القومي ورقم الهاتف.

تحديد موعد السفر وجهة الرحلة.

اختيار القطار والمقعد المناسب من بين الرحلات المتاحة.

مراجعة قيمة التذكرة والموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة «استمرار».

استكمال عملية الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع البنكية لإتمام الحجز.

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

الحد الأقصى لحجز التذاكر 4 تذاكر فقط

وأكدت الهيئة أن الحد الأقصى المسموح به لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى هو 4 تذاكر فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، وذلك في إطار تنظيم عملية البيع ومنع التكدس، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على تذاكر السفر خلال موسم العيد.

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 عيد الأضحى حجز تذاكر قطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

جانب من المائدة المستديرة

الإسكان تنظم مائدة مستديرة لتفعيل حوافز ومؤشرات العمران الأخضر بمشاركة مؤسسة التمويل

الزمالك

الغندور يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

اتصالات

بعد زيادة تكاليف المكالمات في مصر.. الحكومة تعلن استهداف حصيلة ضرائب 32.312 مليار جنيه بالموازنة

بالصور

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك

تحت رعاية الرئيس السيسي .. تكريم حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

فيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية : شاهدت وفاة والدتي في المنام

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد