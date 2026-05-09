صدمها قطار.. مصرع جامعية بمحطة تفهنا الأشراف بالدقهلية

لقيت طالبة جامعية مصرعها، إثر تعرضها لحادث اصطدام قطار بها أثناء تواجدها بمحطة قطار تفهنا الأشراف بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة إثر اصطدام قطار بها داخل محطة قطار تفهنا الأشراف.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطالبة"مريم أشرف سعد "، 20عاما طالبة بالفرقة الأولى شعبة علم الاجتماع بـمعهد الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بتفهنا الأشراف،ومقيمة ديرب نجم شرقيه وذلك إثر تعرضها لحادث اصطدام قطار أثناء تواجدها بالمحطة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.