اصطدام توك توك بموتوسيكل.. إصابة أربعة أشخاص في حادث بالدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام توك توك وموتوسيكل على طريق ميت النحال-دكرتس مما أدى إلى إصابة أربعة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث,

وتبين إصابة كل من: محمد محمود عبدالمجيد محمد على 16 عاما مقيم كفر الاعجر واصيب بكسر بالساعد الأيسر.

محمد حافظ محمود فؤاد 17 عاما مقيم كفر الاعجر، جروح متفرقه بالوجه وكسر بالساق اليسرى.

دعاء بركات المتولى يس 25 عاما ميت النحال دكرنس، إصابة بما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

أحمد السعيد الصديق 28 عاما مقيم ميت النحال دكرنس، اصيب بما بعد الارتجاج وكسر بالانف.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى دكرنس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.