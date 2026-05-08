عامل شغب.. ضبط المتهم بالتعدي على مدرس بسلاح أبيض داخل مدرسة بالدقهلية

نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، والذي تضمن تعدي طالب في محافظة الدقهلية على مدرس بالضرب، باستخدام “سلاح أبيض”، وإحداث إصابته.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 5 مايو الجاري، تبلغ لمركز شرطة أجا من أحد المستشفيات، باستقباله مدرسًا في إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز - مصابا بسحجات وجروح متفرقة في الوجه والرقبة.

وبسؤال المرس؛ قرر بتعدي أحد الطلاب بالمدرسة عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" مما أدى لحدوث إصابته، وذلك حال اصطحابه له لعرضه على مدير المدرسة لقيامه بأعمال شغب داخل المدرسة.

وأمكن تحديد وضبط الطالب المشكو في حقه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.