مساعد وزير الداخلية لـ صدى البلد: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج اليوم الجمعة، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم اليوم تفويج الفوج الأول من الحجاج، والذي وصل إلى المدينة المنورة يوم الاثنين الماضي، بعد أن قضوا خمسة أيام في رحاب الرسول الكريم، فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا خلال الأيام المقبلة.

وتابع مراسل صدى البلد منظومة تفويج حجاج القرعة، من غرفة العمليات بالمدينة المنورة والتي بدأت من خلال قيام مسئولي غرفة عمليات البعثة، بإعداد كشوف الحجاج، وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن، ثم القيام بإعلانها للحجاج بفنادق اقامتهم قبل عملية التفويج ب48 ساعة، حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به.

كما قام مسئولو منظومة الحقائب بغرفة عمليات بعثة القرعة بالمدينة المنورة، بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم الليلة الماضية، والمرور على الغرف عقب صلاة الفجر لتسلم الحقائب، والتأكد من شحنها جميعا الى فنادق الحجاج بمكة المكرمة.

ووسط مشاعر من الفرحة والحزن على فراق مدينة الرسول وفرحة وشوق لزيارة الكعبة المشرفة لأداء شعائر العمرة، استعدادا لتكملة المناسك والصعود إلى صعيد عرفات الله لآداء الركن الأعظم من الحج. إستقل حجاج بعثة القرعة حافلات التفويج، إستعدادا للتحرك إلى مكة المكرمة.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام، في التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"؛ لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، بالإضافة الى الاتفاق مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم الى المطارات، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تيسيرا على الحجاج.