مصادرة 850 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، من مصادرة 850 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق والمطاعم بمراكز المحافظة.

حملات بيطرية



كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بمتابعة الدكتور علاء العدولي مدير عام الصحه العامة والمجازر، وبإشراف الدكتور الشربينى عطاالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.

ردع مخالفين



وأسفر مرور اللجان عن ضبط 850 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

ضبط لحوم منتهية الصلاحية



وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.