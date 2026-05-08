ربنا يباركلهم.. حجاج القرعة لـ صدى البلد: بعثة الداخلية وفرت لنا كل سبل الراحة

عبرت الحاجة سيدة عبدالسلام، 74 عامًا، من محافظة الفيوم، عن سعادتها الغامرة بأداء مناسك الحج هذا العام، مؤكدة أن رحلتها تمت وسط رعاية واهتمام كاملين من مسؤولي بعثة حج القرعة.

وقالت في تصريحات خاصة لمراسل صدى البلد من المدينة المنورة،: “الحمد لله أن منّ الله عليّ بأداء فريضة الحج وزيارة بيته الحرام، ورغم أنني أسافر بمفردي، إلا أنني لم أشعر بالوحدة لحظة واحدة، بسبب الاهتمام الكبير من مسؤولي بعثة القرعة، الذين لم يتركوا الحجاج منذ مغادرتنا مصر وحتى الآن، والجميع يعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلة قد تواجهنا.. ربنا يباركلهم”.

ومن جانبه، أشاد الحاج عبدالقادر البتانوني، 65 عامًا، من محافظة البحيرة، بالخدمات والتسهيلات التي وفرتها بعثة حج القرعة للحجاج، موضحًا أن قرب فنادق الإقامة من المسجد النبوي الشريف ساهم بشكل كبير في تمكين الحجاج من أداء الصلوات الخمس بسهولة، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين وفرت لهم البعثة مقاعد متحركة بالتنسيق مع الفنادق.

وأضاف،، أن تنظيم زيارة الروضة الشريفة تم بصورة مميزة ومنظمة، حيث حرص مسؤولو البعثة على اصطحاب الحجاج في مجموعات بشكل حضاري يليق بالحاج المصري وبقدسية المكان.

كما ثمّن الحاج عطية زغلول السيد، 58 عاما من محافظة شمال سيناء، جهود بعثة حج القرعة منذ اللحظات الأولى لوصول الحجاج إلى المدينة المنورة، مؤكدًا أن مسؤولي البعثة كانوا في استقبالهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، وأنهوا إجراءات الوصول بسرعة كبيرة، قبل نقلهم إلى فنادق الإقامة القريبة من الحرم النبوي عبر حافلات حديثة ومكيفة.

وأشار إلى أن إجراءات التسكين داخل الفنادق تمت في أقل من نصف ساعة، مع تسليم الحقائب وتوزيع وجبات جافة متنوعة على الحجاج، في منظومة تعكس الاهتمام براحة وكرامة الحاج المصري، مشيدًا كذلك بحسن معاملة مسؤولي البعثة وتعاونهم المستمر، خاصة مع كبار السن.

وفي السياق ذاته، أعربت الحاجة صفية محمد عبدالمولى، 66 عامًا، من محافظة الفيوم، عن تقديرها الكبير لجهود أعضاء بعثة القرعة، لاسيما عناصر الشرطة النسائية وطبيبات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مؤكدة أنهن قدمن دعماً كبيراً للحاجات سواء خلال تنظيم زيارة الروضة الشريفة أو تقديم الرعاية الطبية داخل فنادق الإقامة.

رئيس بعثة الحج يعلن بدء تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

وكان أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج اليوم الجمعة، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية للحج فى تصريحات خاصةل "صدى البلد" أنه تم اليوم تفويج الفوج الأول من الحجاج، والذي وصل إلى المدينة المنورة يوم الاثنين الماضي، بعد أن قضوا خمسة أيام في رحاب الرسول الكريم، فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا خلال الأيام المقبلة.

وتابع مراسل “صدى البلد”، أن منظومة تفويج حجاج القرعة، من غرفة العمليات بالمدينة المنورة والتي بدأت من خلال قيام مسئولي غرفة عمليات البعثة، باعداد كشوف الحجاج، وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن، ثم القيام بإعلانها للحجاج بفنادق اقامتهم قبل عملية التفويج ب48 ساعة، حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به.

كما قام مسئولو منظومة الحقائب بغرفة عمليات بعثة القرعة بالمدينة المنورة، بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم الليلة الماضية، والمرور على الغرف عقب صلاة الفجر لتسلم الحقائب، والتأكد من شحنها جميعا الى فنادق الحجاج بمكة المكرمة.

ووسط مشاعر من الفرحة والحزن على فراق مدينة الرسول

وفرحة وشوق لزيارة الكعبة المشرفة لأداء شعائر العمرة، استعدادا لتكملة المناسك والصعود إلى صعيد عرفات الله لآداء الركن الأعظم من الحج. إستقل حجاج بعثة القرعة حافلات التفويج، إستعدادا للتحرك إلى مكة المكرمة.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام، في التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"؛ لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، بالإضافة الى الاتفاق مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم الى المطارات، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تيسيرا على الحجاج.