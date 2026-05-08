بسبب الجيرة ولهو الأطفال.. مشاجرة بين شخصين في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى بالضرب على آخر بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" )، طرف ثان: (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، نجله) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام "قطعة حديدية".

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهم وأضاف الثانى بتخلصه من القطعة الحديدية المستخدمة فى التعدى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق



