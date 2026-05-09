قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم
وزير الخارجية الإيراني: النهج الأمريكي التخريبي يضعف العملية الدبلوماسية
وصل لـ 52.69 جنيهًا.. آخر تحديث لأكبر سعر دولار في السوق الرسمية
ترامب: أمريكا قد تسمح بنقل القوات العسكرية من ألمانيا الى بولندا
مصرع صغير وإصابة آخر في حادث دهس سيارة بـ صحراوي أسوان القاهرة
ثابت عند 52.57 جنيها.. آخر سعر لأقل دولار في السوق الرسمية
محافظ الدقهلية يودع الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية
الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية
ترامب : القوات الأمريكية تقوم بعمل رائع في هرمز والنتائج العسكرية ممتازة
سقطوا من أعلى الكوبرى..إنقاذ شاب والبحث عن 2 غارقين فى نهر النيل بنجع حمادي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباح السبت.. وانخفاض الرؤية بهذه المناطق
هاني شاكر وعبدالحليم حافظ.. هل حارب العندليب أمير الغناء العربي أم دعمه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يودع الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

ودع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، مؤكدا قدسية هذه الرحلة التي تمثل أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تمت المتابعة اللحظية لكافة الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج، والتأكد من توافر الرعاية الصحية والتنظيمية والخدمية طوال فترة أداء المناسك، بما يحقق راحة ضيوف الرحمن ويضمن لهم رحلة إيمانية ميسرة وآمنة.

وصعد محافظ الدقهلية إلى الحافلات لوداع الحجاج، وألقى كلمة قال فيها: «إننا اليوم نودع سفراء لمحافظتنا في أطهر بقاع الأرض، وتوجهكم إلى بيت الله الحرام هو رحلة لتجديد الإيمان وصفاء النفس، ونحن لم ندخر جهدا في تيسير كافة السبل التي تضمن لكم أداء المناسك في سكينة ووقار».

ودعا محافظ الدقهلية حجاج بيت الله الحرام إلى الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف: «لقد حرصنا من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي على أن تكون رحلة فوج الدقهلية نموذجا في الانضباط والتنظيم، بدءا من التجمع الموحد وصولاًد إلى مطار القاهرة»، مؤكدا أن خدمة الحجاج شرف نعتز به، ونسأل الله أن يتقبل منكم، وأن تعودوا إلينا بذنب مغفور وحج مبرور.

وأعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي على جهودهم في تيسير رحلتهم، مؤكدين أنهم يتطلعون بشوق إلى أداء المناسك والدعاء لمصر وأهلها في الأراضي المقدسة، راجين من الله القبول والتيسير والعودة الحميدة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الدقهلية هذا العام 630 حاج فازوا بقرعة وزارة التضامن الاجتماعي من بين 1870 متقدمًا، إلى جانب 14 مشرفًا لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم الكامل لهم طوال فترة الرحلة، وتنطلق أولى رحلات السفر مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مايو، حيث يغادر الفوج الأول ويضم 7 أتوبيسات، وآخر فوج يوم الأربعاء القادم 9مساءا.

الدقهليه محافظه حجاج بيت الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صلاح

فرج عامر يكشف مفاجأة كبرى بشأن مستقبل محمد صلاح

ترشيحاتنا

MacBook Neo

MacBook Neo بـ599 دولاراً في خطر .. أبل تدرس حذف أرخص إصداراته

سوني

تسريبات سوني Xperia 1 VIII تكشف عن تغييرات جذرية في التصميم.. السعر وموعد الإطلاق

لكزس

شاهد سيارة لكزس TZ موديل 2027 بهيكل هايلاندر

بالصور

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

حظك اليوم السبت 9 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 9 مايو 2026.. لا تجعل الحماس يدفعك للتسرع

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد