محافظ الدقهلية يودع الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية

ودع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، مؤكدا قدسية هذه الرحلة التي تمثل أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تمت المتابعة اللحظية لكافة الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج، والتأكد من توافر الرعاية الصحية والتنظيمية والخدمية طوال فترة أداء المناسك، بما يحقق راحة ضيوف الرحمن ويضمن لهم رحلة إيمانية ميسرة وآمنة.

وصعد محافظ الدقهلية إلى الحافلات لوداع الحجاج، وألقى كلمة قال فيها: «إننا اليوم نودع سفراء لمحافظتنا في أطهر بقاع الأرض، وتوجهكم إلى بيت الله الحرام هو رحلة لتجديد الإيمان وصفاء النفس، ونحن لم ندخر جهدا في تيسير كافة السبل التي تضمن لكم أداء المناسك في سكينة ووقار».

ودعا محافظ الدقهلية حجاج بيت الله الحرام إلى الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف: «لقد حرصنا من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي على أن تكون رحلة فوج الدقهلية نموذجا في الانضباط والتنظيم، بدءا من التجمع الموحد وصولاًد إلى مطار القاهرة»، مؤكدا أن خدمة الحجاج شرف نعتز به، ونسأل الله أن يتقبل منكم، وأن تعودوا إلينا بذنب مغفور وحج مبرور.

وأعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي على جهودهم في تيسير رحلتهم، مؤكدين أنهم يتطلعون بشوق إلى أداء المناسك والدعاء لمصر وأهلها في الأراضي المقدسة، راجين من الله القبول والتيسير والعودة الحميدة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الدقهلية هذا العام 630 حاج فازوا بقرعة وزارة التضامن الاجتماعي من بين 1870 متقدمًا، إلى جانب 14 مشرفًا لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم الكامل لهم طوال فترة الرحلة، وتنطلق أولى رحلات السفر مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مايو، حيث يغادر الفوج الأول ويضم 7 أتوبيسات، وآخر فوج يوم الأربعاء القادم 9مساءا.