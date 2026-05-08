الدقهلية: ضبط ومصادرة 40 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة السنبلاوين، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 40 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام أحمد عرفة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بالإشراف على ومتابعة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت والتكاتك، أسفرت عن ضبط، 26 سماعات، 5 تابلوه، جهاز بازوكا كبير، 6 جهاز بازوكا صغير، 2 جهاز جي ام، بمشاركة محمود المتولي نائب رئيس المدينة، وإدارة الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، وتم التحفظ على المضبوطات بديوان عام رئاسة المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.