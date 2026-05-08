أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار بيع الخبز المدعم بمنافذ التوزيع بمدينة المنصورة يوميا، والتي يبلغ عددها 6 منافذ، بالأماكن التالية، شارع قناة السويس بالمعرض الدائم، بجوار مصر للطيران، النهضة والهويس، المعرض الدائم بشارع عبد السلام عارف، شارع كلية الآداب، مدينة مبارك، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على الخبز بصورة منتظمة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه المنافذ تعمل يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية، وتشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، بما يعكس أهميتها في تخفيف العبء عن الأهالي وتقريب الخدمة إلى المناطق المختلفة.

وأشار "مرزوق" إلى أن الهدف من هذه المنافذ هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على الخبز في أي وقت، خاصة كبار السن والموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص، إلى جانب تخفيف الضغط على المخابز، وتوفير الخبز بشكل دائم ومنظم وبجودة عالية، وتحت إشراف المحافظة ومديرية التموين.

وشدد محافظ الدقهلية على أن يكون الحد الأقصى للصرف بطاقة واحدة بواقع 40 رغيفا يوميا لكل مواطن، بما يضمن العدالة في التوزيع وسهولة حصول الجميع على احتياجاتهم.

ووجه محافظ الدقهلية، علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع محمد أمين والدكتور وائل عابد، رئيسي حي غرب وشرق المنصورة، على ضرورة تنظيم عملية البيع داخل المنافذ، ومنع حدوث أي تكدسات أو تزاحم أمامها، بما يحقق الانضباط ويحافظ على راحة المواطنين أثناء الحصول على الخدمة.