تعليم الدقهلية تكشف مفاجأة عن واقعة تمزيق الكتب

قال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الصورة المتداولة عبر صفحات الفيس، وشملت صورا لتمزيق كتب مدرسية داخل أحد المدارس وتسببت في حالة من الجدل بين الأهالي قديمة عقب أداء امتحاناتهم.



وأضاف أن الصور لعدد من الطلاب والطالبات انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ السبت بعد القادم لصفوف المراحل الثلاثة وتم الانتهاء من امتحانات الشهر أمس الأربعاء.

وأكد أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية.

فيما زعم عدد من أولياء أن الصور حقيقيه وأن أبناءهم ملوا من ضغوط الامتحانات المتتالية.