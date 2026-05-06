الدقهلية.. تأجيل محاكمة تشكيل عصابي من 16 متهمًا بابتزاز المواطنين

قررت محكمة السنبلاوين الجزئية، بمحافظة الدقهلية، تأجيل محاكمةتشكيل عصابى مكون من 16 متهمًا، بابتزاز المواطنين بقريتى شبراهور ونوب طريف، عن طريق تحرير إيصالات أمانة مزورة لهم ومقاضاتهم بها، لجلسة 2 يونيو، وذلك للإعلان بالدعوى المدنية. وخلال جلسة المحاكمة، ادعت هيئة الدفاع عن المجنى عليهم مدنيًا ضد جميع المتهمين بمبلغ مالى قيمته 3 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك فى القضية المقيدة برقم 4595 جنح السنبلاوين لسنة 2026.

ونظرت محكمة جنح السنبلاوين التابعة لمحكمة جنوب المنصورة، قضية التشكيل العصابى المتخصص فى ابتزاز المواطنين بقريتى شبراهور ونوب طريف التابعتين لمركز السنبلاوين، والمتهم فيها 16 شخصًا من بينهم محاميان، و4 سيدات، وذلك على خلفية اتهامهم بتحرير إيصالات أمانة مزورة لعدد من المواطنين.

وذلك من أجل ابتزازهم والحصول منهم على أموال. وكان عدد من أهالى القريتين قد تقدموا ببلاغات رسمية ، أكدوا فيها تعرضهم لوقائع تحايل وابتزاز، وتحرير قضايا ضدهم بموجب إيصالات أمانة دون علمهم. وتمكنت المباحث من كشف ملابسات الواقعة، وتبين قيام تشكيل عصابى يقوده شخص يُدعى «نادر»، بتحرير وتلفيق آلاف القضايا عبر إيصالات أمانة مزورة للضحايا وذويهم دون وجه حق، وتم إلقاء القبض عليه. وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد ابتزاز الأهالى ورفع قضايا وهمية ضدهم فى أكثر من محافظة، مستغلًا إيصالات أمانة مزورة، كما تبين أنه عنصر جنائى مطلوب على ذمة عدد من القضايا الجنائية.