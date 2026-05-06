محافظ الدقهلية: تكثيف الجهود بالمكتبات لجذب المزيد من الشباب

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مكتبة المنصورة العامة، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين، والوقوف على مدى جاهزية المرافق لاستقبال الزوار.

وتفقد المحافظ أقسام المكتبة المختلفة، واطلع على ما تضمه من كتب ومراجع في شتى المجالات، وتبادل الحديث مع رواد المكتبة مشددا على بذل المزيد من الجهود لتشجيع المواطنين على التردد على المكتبة، مؤكداً أن القراءة هي مصدر المعارف والعلوم، بحضور جيهان عبد الحافظ، مديرة المكتبة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الجولة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم المؤسسات الثقافية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الوعي وتنمية الفكر، والمساهمة في تعزيز الانتماء الوطني لدى النشء.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف جهود العاملين بالمكتبة للعمل على جذب المزيد من الشباب للاستفادة من الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة ملائمة للقراءة والاطلاع، مؤكدا أن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في مستقبل الوطن.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة داخل المكتبة، موجها بمواصلة العمل على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين رواد المكتبة.