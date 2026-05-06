محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخبز المدعم بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام عمل منافذ بيع الخبز المدعم بالمنصورة، بمدينة مبارك شارع كلية الآداب وبجوار مصر للطيران بشارع الجيش.

وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنافذ الجديدة، تشمل منفذ بيع الخبز بجوار مصر للطيران، ومنفذ شارع كلية الآداب، ومنفذ بيع الخبز بعزبة الهويس والنهضة (الصفيح سابقًا) بنطاق حي شرق، ومنفذ البيع بمدينة مبارك، بالإضافة إلى منفذ الخبز بشارع قناة السويس، ومنفذ البيع بالمعرض الدائم بشارع عبد السلام عارف، بما يسهم في تخفيف الضغط وتوفير الخدمة لعدد أكبر من المواطنين.

وأكد “ مرزوق” أن البيع يبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الكمية، على أن يكون الحد الأقصى للصرف 40 رغيفا لكل مواطن، مشددا على انتظام التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على احتياجاتهم، تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة.

وكلف المحافظ المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، بالإشراف على أعمال توزيع الخبز يوميًا في المنافذ الجديدة، مؤكداً استمرار المحافظة في دراسة التوسع في إنشاء وتشغيل منافذ جديدة لبيع الخبز، وفقا لاحتياجات المواطنين بكل منطقة، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين .