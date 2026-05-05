محافظ الدقهلية: عمال مصر قاطرة التنمية والدولة توفر لهم حياة كريمة باعتبارها حقا أصيلا

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، احتفالية عيد العمال، حيث وجه التهنئة لعمال مصر الشرفاء، مؤكدًا أنهم يمثلون شعلة العمل والإنتاج وقاطرة التنمية في الدولة المصرية ، وقام بتكريم عدد من النماذج المشرفه من العمال من كافة النقابات والقطاعات .

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهليه ، ووكلاء الوزاره ورؤساء النقابات بالدقهليه .

وأكد " محافظ الدقهلية " خلال كلمته أن العامل المصري هو أساس كل إنجاز وكل إنتاج وكل خدمة تُقدم للمواطنين، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمل والعمال، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار " مرزوق " إلى أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على توفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا وليس منّة، من خلال حزمة من الإجراءات التي تشمل تطوير منظومة العمل، وتحسين الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وقال " المحافظ " إن عمال مصر يمثلون ركيزة الاستقرار والتنمية، وأن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية هو نتاج مباشر لجهودهم وعطائهم المستمر.

كما أكد " مرزوق " أن عمال المحافظة قدموا نموذجًا مشرفًا في الإخلاص والتفاني في العمل، وكان لهم دور بارز في مختلف القطاعات، مما يعكس وعيهم الوطني وحرصهم على رفعة الوطن.

كما قال " المحافظ " إن محافظة الدقهلية تُعد من المحافظات العريقة والمتميزة، بما تمتلكه من كوادر في مجالات الطب والعلوم والفنون والزراعة والصناعة، وهو ما يعزز مكانتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.