تخفيض ضغط المياه عن بعض مناطق محافظة الدقهلية لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن تخفيض ضغوط المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا بعد غد الأربعاء 06/05/2026

وتشمل المناطق المتأثرة بضعف المياه:مركز طلخا: مدينة طلخا

- الطويلة، كفر الطويلة، المنيل، عزبة سرسق، الوحدة المحلية بميت الكرماء.

مركز نبروه: قرية كفر الجنينة.

- جزء من مدينة نبروه( مفارق بنك اسكندرية الملجأ)

وذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال إحلال وتجديد داخل مرفق مياه طلخا.

وتهيب الشركة المواطنين والوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال السابق الإعلان عنها.