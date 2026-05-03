محافظ الدقهلية يتفقد مخابز مركز طلخا ويشدد تخفيض حصة مخبز بقرية ميت عنتر بسبب نقص وزن الرغيف

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مخابز مركز ومدينة طلخا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة منظومة الخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وفق المواصفات المقررة.

وتفقد المحافظ مخابز قرية ميت عنتر وتابع عملية إنتاج الخبز، واطمأن على أوزان الأرغفة، حيث تبين وجود نقص في وزن الرغيف عن الوزن المحدد، وهو ما يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم تكرارها والحفاظ على حقوق المواطنين.

و قرر المحافظ تخفيض حصة الدقيق المقررة للمخبز المخالف (بقرية ميت عنتر)، وإعادة توجيهها إلى مخبز المحافظة الكبير، لضمان استمرار توفير الخبز في المنطقة دون التأثير على المواطنين، كما كلف الأستاذ علي حسن، وكيل وزارة التموين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ أن «الالتزام بوزن الرغيف وجودته حق للمواطن، ولا تهاون فيه»، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تتابع هذا الملف يوميًا وعلى أرض الواقع، وأضاف: «أي مخبز مش هيلتزم هنسحب حصته ونعطيها لمخبز تاني»، واستمرار تطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين.