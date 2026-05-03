حريق ضخم يلتهم محل بويات بالدقهلية .. وإصابة 3 أشخاص باختناق

نشب حريق في محل بويات أسفل عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

تلقى مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في محل بويات أسفل العقار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وضباط المباحث إلى مكان الحريق، حيث تم السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقي الأدوار.

أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة أشخاص وهم:

إياد محمد عبد العليم، 15 عامًا، مقيم بكفر البدماص، المنصورة، تعرض للاختناق.

سعاد إبراهيم الباز، 65 عامًا، مقيمة بكفر البدماص، المنصورة، تعرضت للاختناق.

عبير محمد عبد العزيز، 50 عامًا، مقيمة بكفر البدماص، تعرضت للاختناق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.