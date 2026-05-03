الدواء للروح .. يسرا المسعودي تكشف تفاصيل أول خروج لها بعد العملية الجراحية

في أول ظهور لها بعد فترة صحية صعبة، شاركت يسرا المسعودي متابعيها عبر صفحتها على موقع فيسبوك تفاصيل أول خروج لها بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين.

في رسالة مؤثرة عكست حجم المعاناة التي مرت بها، عبّرت يسرا عن امتنانها الكبير لكل من دعمها خلال تلك المحنة. وأكدت أن هذه اللحظة تمثل بداية جديدة بعد أيام مليئة بالألم، مشيرة إلى أن انتهاء هذه المرحلة لا يعني نسيانها، بل الاحتفاظ بها كدرس عميق في الحياة. وأضافت أن تلك التجربة، رغم قسوتها، كانت مليئة بالدروس القيمة، وأن الألم الذي عاشته قد يكون سببًا في غفران الذنوب يومًا ما، في إشارة إلى نظرتها الإيمانية لما مرت به.

كما حرصت يسرا على توجيه الشكر لكل من وقف بجانبها خلال فترة مرضها، سواء من خلال الرسائل أو الدعوات أو الزيارات المنزلية، مؤكدة أن هذا الدعم كان بمثابة "الدواء للروح" وساهم بشكل كبير في تجاوزها لتلك المحنة. وقد خصّت عائلتها وأصدقاءها وجيرانها بكلمات امتنان خاصة، مشددة على أن وجودهم بجانبها خفف من وطأة الألم الذي عاشته في كل لحظة.

لاقى منشورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين عبّروا عن سعادتهم بخروجها سالمـة، متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومؤكدين استمرار دعمهم لها في مختلف مراحل حياتها.

وتُعد هذه الرسالة بمثابة توثيق إنساني لتجربة صحية قاسية، تحولت بفضل الصبر والدعم المحيط إلى قصة تعافٍ تحمل في طياتها معاني الامتنان والقوة، ورسالة أمل لكل من يمر بظروف مشابهة.