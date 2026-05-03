الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أذكار الصباح.. ابدأ يومك بهذه الكلمات تكن في معيّة الله حتى تُمسي

عبد الرحمن محمد

أذكار الصباح.. يعد ذكر الله تعالى هو الحصن الحصين والزاد الروحي الذي يمنح النفس طمأنينتها والقيد الذي يحفظ المسلم من شتات الأمر في مستهل يومه. وقد فتح الشرع الشريف أبواب القرب من خلال الإكثار من التسبيح والتهليل في كل وقت وحين، تطبيقاً للقول الرباني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. 

وتأتي أذكار الصباح والمساء كأهم الوسائل التي تربط العبد بخالقه في طرفي النهار، امتثالاً للأمر الإلهي بالتسبيح في البكرة والأصيل.
لذا، فإن المداومة على هذه الأوراد النبوية ليست مجرد كلمات تُردد، بل هي إعلان للافتقار إلى الله وطلب للحفظ والتوفيق في سائر المعاملات اليومية.

 وفيما يلي تفصيل لأهم أذكار الصباح المأثورة التي يسن للمسلم ترديدها لتنزل عليه السكينة ويكون في كنف الله وحفظه حتى يمسي:
الاستعاذة وآيات من الكتاب الحكيم
يبدأ المسلم يومه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

ثم قراءة سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

تليها سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ثم سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، ويتم قراءة هذه السور الثلاث ثلاث مرات.

أذكار الصباح المأثورة عن النبي الكريم
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر.
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

دعاء سيد الاستغفار وبراءة الذمة 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أو أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، وتقال أربع مرات.


طلب العافية والتحصين اليومي
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تكرر ثلاث مرات.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، تكرر ثلاث مرات.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، تكرر سبع مرات.
 

درة
