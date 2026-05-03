قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أخطأ معتمد جمال؟ .. محمد عبد الجليل يكشف ما حدث في قمة الزمالك والأهلي
موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة
لإنقاذ طفل.. الرعاية الصحية تُجري جراحة قيمتها 250 ألف جنيه مجانا في بورسعيد
آخر تحديث لسعر الدولار.. العُملة الخضراء تسجّل 53.5 جنيه في أول تعاملات بعد الإجازة
استشاري طب نفسي: غياب الأب في سنوات التكوين الأولى يُؤثر نفسيًا وسلوكيًا على الطفل | فيديو
غارات إسرائيلية دمّرت ديرًا في لبنان وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين
حريق ضخم يلتهم محل بويات بالدقهلية .. وإصابة 3 أشخاص باختناق
الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة اليوم على السواحل الشمالية.. وعاصفة رعدية في الأفق
ترامب يُهاجم حلفاءه الأوروبيين: الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في ألمانيا
«ديميترييف» يُحذّر: العالم يسير وهو نائم نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ
في ذكرى ميلاد الراحلة ميرنا المهندس .. نجمة رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى في قلوب مُحبيها
الدواء للروح .. يسرا المسعودي تكشف تفاصيل أول خروج لها بعد العملية الجراحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد الراحلة ميرنا المهندس .. نجمة رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى في قلوب مُحبيها

الفنانة الراحلة ميرنا المهندس
الفنانة الراحلة ميرنا المهندس
أوركيد سامي

تحلّ اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، لتعيد إلى الأذهان مسيرة فنية وإنسانية قصيرة زمنيًا، لكنها كانت عميقة التأثير في وجدان الجمهور المصري والعربي، بعدما استطاعت أن تترك بصمة واضحة رغم رحيلها المبكر.

وُلدت ميرنا المهندس في مثل هذا اليوم، وبدأت رحلتها مع الفن في سن صغيرة، حيث لفتت الأنظار بموهبتها الطبيعية وحضورها الهادئ الذي جذب الجمهور سريعًا. شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تنوعت بين الرومانسي والاجتماعي، وتمكنت من إثبات نفسها كوجه شاب واعد في الوسط الفني.

ورغم النجاح الذي حققته، لم تكن حياة ميرنا سهلة، إذ عانت من صراع طويل مع المرض، أظهر جانبًا آخر من شخصيتها القوية والمتمسكة بالحياة. وعلى مدار سنوات مرضها، كانت مثالًا للصبر، حيث واصلت العمل والظهور قدر المستطاع، دون أن تفقد ابتسامتها التي عُرفت بها.

وقدّمت الراحلة مجموعة من الأعمال التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كإحدى الفنانات الشابات اللاتي رحلن قبل الأوان، تاركات خلفهن حالة من الحزن والأسى بين محبيهن.

وفي مثل هذه المناسبة، يحرص جمهورها وزملاؤها على استعادة ذكرياتها، عبر نشر صورها ومقاطع من أعمالها، إلى جانب كلمات مؤثرة تعبّر عن اشتياقهم لها، مؤكدين أن حضورها لا يزال قائمًا رغم الغياب.

رحلت ميرنا المهندس، لكن قصتها تبقى شاهدة على موهبة حقيقية لم يمهلها القدر وقتًا طويلًا، وعلى إنسانة واجهت المرض بشجاعة، لتتحول ذكراها إلى مصدر إلهام لكل من عرفها أو تابع رحلتها.

ميرنا المهندس اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

أشرف سيف

أختي في غيبوبة تامة | أشرف سيف يعلن تعرض شقيقته لوعكة صحية شديدة

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي

كابوس القمة .. كم مرة أشعل أشرف بن شرقي صراع الدوري؟

الأهلي والزمالك

نصف فرقة من اللاعبين.. الغيابات تضرب صفوف الأهلي والزمالك قبل القمة

الأهلى والزمالك

ديربي القاهرة على صفيح ساخن.. مواجهات ثأرية تشعل قمة الأهلي والزمالك

بالصور

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

درة
درة
درة

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

فستان لافت .. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد