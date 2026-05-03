في ذكرى ميلاد الراحلة ميرنا المهندس .. نجمة رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى في قلوب مُحبيها

تحلّ اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، لتعيد إلى الأذهان مسيرة فنية وإنسانية قصيرة زمنيًا، لكنها كانت عميقة التأثير في وجدان الجمهور المصري والعربي، بعدما استطاعت أن تترك بصمة واضحة رغم رحيلها المبكر.

وُلدت ميرنا المهندس في مثل هذا اليوم، وبدأت رحلتها مع الفن في سن صغيرة، حيث لفتت الأنظار بموهبتها الطبيعية وحضورها الهادئ الذي جذب الجمهور سريعًا. شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تنوعت بين الرومانسي والاجتماعي، وتمكنت من إثبات نفسها كوجه شاب واعد في الوسط الفني.

ورغم النجاح الذي حققته، لم تكن حياة ميرنا سهلة، إذ عانت من صراع طويل مع المرض، أظهر جانبًا آخر من شخصيتها القوية والمتمسكة بالحياة. وعلى مدار سنوات مرضها، كانت مثالًا للصبر، حيث واصلت العمل والظهور قدر المستطاع، دون أن تفقد ابتسامتها التي عُرفت بها.

وقدّمت الراحلة مجموعة من الأعمال التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كإحدى الفنانات الشابات اللاتي رحلن قبل الأوان، تاركات خلفهن حالة من الحزن والأسى بين محبيهن.

وفي مثل هذه المناسبة، يحرص جمهورها وزملاؤها على استعادة ذكرياتها، عبر نشر صورها ومقاطع من أعمالها، إلى جانب كلمات مؤثرة تعبّر عن اشتياقهم لها، مؤكدين أن حضورها لا يزال قائمًا رغم الغياب.

رحلت ميرنا المهندس، لكن قصتها تبقى شاهدة على موهبة حقيقية لم يمهلها القدر وقتًا طويلًا، وعلى إنسانة واجهت المرض بشجاعة، لتتحول ذكراها إلى مصدر إلهام لكل من عرفها أو تابع رحلتها.