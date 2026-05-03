الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

موعد عرض مسلسل «ورد على فل وياسمين» لـ صبا مبارك.. دراما اجتماعية مُشوّقة تنطلق نهاية مايو

النجمة صبا مبارك
النجمة صبا مبارك
أوركيد سامي

كشفت منصة MBC شاهد عن موعد عرض مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة المقرر طرحها خلال شهر مايو 2026، في إطار خطة المنصة لتقديم محتوى متنوع يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق.

وأعلنت المنصة عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام أن العرض الأول والحصري للمسلسل سينطلق يوم الأحد الموافق 31 مايو/أيار، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة مع نهاية الشهر.

تدور أحداث "ورد على فل وياسمين" في إطار اجتماعي إنساني، حيث تجسد صبا مبارك شخصية "إلهام"، وهي سيدة مطلقة تعمل كوافيرة، تعيش ظروفًا معيشية صعبة، وتتحمل مسؤولية رعاية ابنها ووالدتها. ومن خلال هذه الشخصية، يسلط العمل الضوء على معاناة الطبقات البسيطة، مقدّمًا نموذجًا واقعيًا مليئًا بالتحديات اليومية.

وتتغير مجريات حياة "إلهام" عندما تلتقي صدفة بـ"طارق"، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبد الوهاب، وهو طبيب تحاليل، لتنشأ بينهما قصة حب عميقة، لكنها لا تخلو من العقبات والتعقيدات التي تضع علاقتهما أمام اختبارات قاسية، ضمن حبكة درامية مليئة بالمفارقات والتوتر.

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك وأحمد عبد الوهاب، نخبة من النجوم، من بينهم ميمي جمال، سلوى محمد علي، وليد فواز، إسماعيل فرغلي، وياسر عزت، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين.

العمل من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، بينما يتولى الإخراج محمود عبد التواب توبة، في تعاون فني يُنتظر أن يقدم تجربة درامية مختلفة تمزج بين الواقعية والطرح الإنساني العميق.

داليا البحيري
