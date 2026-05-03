ترامب يرد على مقترحات الإيرانيين بشأن الـ 14 بندًا لوقف الحرب

قالت وكالة رويترز نقلاً عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إطلاعه على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم موافاته بالصياغة الدقيقة.



واعتبر ترامب أن حصار موانئ إيران ليس قاسياً بل ودودًا للغاية.



وأضاف ترامب ردًا على سؤال بشأن إمكانية استئناف الهجمات على إيران، أن هناك احتمالاً لحدوث ذلك.

وتابع ترامب: الولايات المتحدة ستقلص قواتها في ألمانيا بأكثر بكثير من 5,000 جندي.

وعاد ترامب ليكرر أن إيران تعرضت لضربات مدمرة وتسعى الآن جاهدةً لإبرام صفقة مع واشنطن.

وأكد أن القيادة الإيرانية السابقة انتهت والإيرانيون لا يعرفون من هو قائدهم حالياً.

وقال ترامب: هناك طوابير من السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة لشراء النفط من بلادنا، معتبرًا أن الإيرانيين لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوه.



وتابع ترامب: سأدرس قريباً الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو لكن لا أتصور أن تلك الخطة التي قدمتها إيران ستكون مقبولة.