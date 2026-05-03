لا وقت للعتاب .. معتمد جمال يُحفّز لاعبي الزمالك بعد خسارة القمة

كشف الإعلامي خالد الغندور أن معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، حرص على عقد جلسة مع لاعبي الفريق عقب الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، مؤكدًا لهم أن المرحلة الحالية لا تحتمل الوقوف عند نتيجة مباراة واحدة، وأنه لا وقت للعتاب في ظل ضغط المباريات.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه "ستاد المحور"، إن المدير الفني شدد على أهمية الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود مواجهتين حاسمتين في بطولة الكونفدرالية من شأنهما رفع اسم النادي، إلى جانب مباراتين قويتين في الدوري لحسم سباق اللقب. مطالبًا اللاعبين بإظهار شخصية قوية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تجاوز الصعوبات و"رفع رأسه" بتحقيق البطولتين.