أردوغان يؤكد دعم تركيا لاستقرار العراق .. ويهنئ الزيدي بتكليفه تشكيل الحكومة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعم بلاده لجهود تعزيز الاستقرار السياسي في العراق، مؤكداً أهمية المضي نحو تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع رئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، مشدداً على دعم أنقرة لمسار الاستقرار السياسي في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين أنقرة وبغداد، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

كما وجّه الرئيس التركي دعوة رسمية للزيدي لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن، في خطوة تعكس رغبة البلدين في تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.