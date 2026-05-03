انضم للوفد .. الخبير الاقتصادي عاطف حسان يطرح رؤية لإنقاذ الاقتصاد المصري وتعزيز قيمة الجنيه

أعلن عاطف حسان، الخبير الاقتصادي وصاحب شركة أبناء النيل للاستثمار والتنمية العقارية، عن سعادته وفخره بالانضمام رسميًا لصفوف حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، مؤكدًا أن الحزب يمثل مدرسة سياسية عريقة يشرف أي مواطن بالانتماء إليها.

جاء ذلك عقب لقائه بالدكتور السيد البدوي، وتوقيع استمارة عضوية الحزب، حيث أعرب حسان عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال وتلاقي الرؤى والأفكار حول القضايا الوطنية في "بيت الأمة". وأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بأزمة اقتصادية "طاحنة" ليست بمعزل عن الأزمات العالمية المتلاحقة.

تحديات مركبة

ولفت حسان إلى أن مصر تواجه تحديات مركبة بدأت منذ أحداث الثورة، مرورًا بجائحة كورونا، وصولاً إلى الصراعات الدولية والإقليمية في غزة والسودان وغيرها، مما جعل الدولة محاصرة بضغوط خارجية غير مسبوقة. وأثنى على جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تبذل أقصى طاقتها لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية.

كما طرح الخبير الاقتصادي عاطف حسان رؤية فنية للخروج من الأزمة الحالية وتعزيز قيمة العملة الوطنية، والتي ترتكز على عدة محاور أساسية، مثل ثورة إنتاجية وصناعية. وشدد على ضرورة التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج لتعظيم الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

ودعا إلى ضرورة العودة للجذور الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح. كما أكد على أهمية تعظيم الاستفادة من موارد مصر التعدينية والغاز الطبيعي، لافتًا إلى وجود مؤشرات واعدة "للبترول الحجري" الذي يمكن أن يغير الخريطة الصناعية.

كما اقترح حسان قصر الاستيراد على المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي فقط، مع التركيز على جودة المنتج النهائي لضمان تنافسيته عالميًا. مؤكدًا أن "الإنتاج هو المفتاح الوحيد" لرفع قيمة الجنيه المصري والخروج من عنق الزجاجة، داعيًا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لتجاوز حالة القلق والشلل الاقتصادي العالمي الراهن.