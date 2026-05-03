الحسيني أبو قمر: المصري يسعى للفوز على الأهلي لاقتحام المراكز المتقدمة في الدوري

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن تولي عماد النحاس القيادة الفنية للفريق كان له تأثير إيجابي واضح على مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بصمات المدير الفني ظهرت سريعًا داخل الفريق.

وأضاف أبو قمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن المصري يدخل مواجهة الأهلي المقبلة بشعار الفوز، من أجل التواجد في مراكز متقدمة بجدول الدوري، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الشخصية والإمكانيات التي تؤهله لتحقيق ذلك.

وأوضح أن عقد عماد النحاس مع المصري يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار مرحلة انتقالية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يقدمه كامل أبو علي، رئيس النادي، لدعم الفريق على كافة المستويات.

وأشار إلى أن النادي ينفق ما يقرب من 83 مليون جنيه سنويًا على صفقات الانتقالات، مؤكدًا أن الفريق في حاجة ماسة لخوض مبارياته على ملعبه ببورسعيد، خاصة في ظل التحديات الحالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استاد المصري البورسعيدي يحتاج إلى نحو 400 مليون جنيه لاستكمال أعمال الإنشاء، لافتًا إلى أن كامل أبو علي شدد على صعوبة استمراره في قيادة النادي دون وجود ملعب خاص بالفريق.