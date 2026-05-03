وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال

تقدّم وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بخالص التهاني إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، وجماهيره العريضة، وأعضائه، والجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة، وذلك بمناسبة التتويج ببطولة إفريقيا للأندية للرجال، التي استضافتها دولة رواندا.

ويُعد هذا اللقب إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل النادي الحافل، حيث نجح في حصد البطولة للمرة السابعة عشرة في تاريخه، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الأندية على مستوى القارة.

إنجاز يعكس ريادة الرياضة المصرية

وأكد الوزير أن هذا التتويج ليس مجرد فوز ببطولة، بل هو انعكاس حقيقي لريادة الأندية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وقدرتها المستمرة على تحقيق الإنجازات في المحافل القارية والدولية. وأضاف أن ما يقدمه الأهلي يمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي والانضباط الفني، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النتائج والبطولات.

دعم الدولة للرياضة والأبطال

وأشار جوهر نبيل إلى أن الدولة المصرية تواصل دعمها الكامل للقطاع الرياضي، سواء للأندية أو المنتخبات الوطنية، بهدف تعزيز فرص المنافسة وتحقيق المزيد من النجاحات. وأوضح أن هذه الإنجازات تعزز من صورة مصر في الخارج، وترسخ مكانتها كقوة رياضية بارزة في القارة الإفريقية.

رسالة فخر وطموح للمستقبل

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الفوز يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ودافعًا لمواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق المزيد من البطولات. كما أعرب عن ثقته في قدرة الأندية المصرية على الاستمرار في كتابة تاريخ مشرف، يليق باسم مصر ويعكس طموحاتها في مختلف الألعاب الرياضية