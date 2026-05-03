إيران تقدّم ردًا مُعدلاً من 14 بندًا على المطالب الأمريكية: خارطة طريق لإنهاء الحرب

قالت وكالة "فارس" إن إيران قدمت ردًا معدلاً من 14 بندًا على المطالب الأمريكية، مشيرة إلى أن رد إيران المعدل حدد خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تعليقها.



كما قالت وكالة "تسنيم" نقلاً عن مصادر، إن أمريكا طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة شهرين، بينما ركز رد إيران على إنهاء الحرب.

وتابعت "تسنيم" عن مصادرها: أكدت إيران ضرورة حل القضايا في 30 يومًا والتركيز على إنهاء الحرب بدلاً من تمديد وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مقترح إيران يتألف من 14 بندًا ويشمل ضمان عدم الاعتداء، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع التعويضات، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز.

وعليه، وبحسب الوكالة، فإن إيران تنتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة على مقترحها.



